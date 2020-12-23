Об этом говорится в заявлении Ватикана.
“В том случае, когда этически безупречные вакцины против COVID-19 недоступны (например, в странах, где вакцины без этических проблем не доступны для врачей и пациентов, или где их распространение затруднено из-за особых условий хранения и транспортировки, или когда различные типы вакцин распространяются в одной стране, но органы здравоохранения не разрешают гражданам выбирать вакцину для вакцинации) морально приемлемо получать COVID-вакцины, в разработке и производстве которых использовались клетки, происходящие из абортированного плода”, – говорится в сообщении.
Однако использование таких вакцин никоим образом не означает, что Ватикан морально одобряет использования таких клеток.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.