Об этом говорится в заявлении Ватикана.

“В том случае, когда этически безупречные вакцины против COVID-19 недоступны (например, в странах, где вакцины без этических проблем не доступны для врачей и пациентов, или где их распространение затруднено из-за особых условий хранения и транспортировки, или когда различные типы вакцин распространяются в одной стране, но органы здравоохранения не разрешают гражданам выбирать вакцину для вакцинации) морально приемлемо получать COVID-вакцины, в разработке и производстве которых использовались клетки, происходящие из абортированного плода”, – говорится в сообщении.

Однако использование таких вакцин никоим образом не означает, что Ватикан морально одобряет использования таких клеток.