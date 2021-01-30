53-летний британец Энтони Коллинз отправил на завод по производству вакцин от коронавируса AstraZeneca подозрительный пакет и пытался убедить, что это взрывчатка.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что инцидент произошел в Рексхэме (Уэльс). Из-за подозрительного пакета производство вакцин остановили, а всех работников завода эвакуировали.

Взрывотехники осмотрели пакет и обнаружили, что взрывчатка была бутафорской.

Отправителя “взрывчатки” нашли довольно быстро. Мужчину поместили под стражу по обвинению в отправлении посылки по почте с намерением убедить, что она может взорваться или загореться.

Администрация завода утверждает, что происшествие не повлияло на производственный график. Это предприятие имеет производственные мощности для производства 300 млн доз вакцины ежегодно.