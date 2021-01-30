Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что инцидент произошел в Рексхэме (Уэльс). Из-за подозрительного пакета производство вакцин остановили, а всех работников завода эвакуировали.
Взрывотехники осмотрели пакет и обнаружили, что взрывчатка была бутафорской.
Отправителя “взрывчатки” нашли довольно быстро. Мужчину поместили под стражу по обвинению в отправлении посылки по почте с намерением убедить, что она может взорваться или загореться.
Администрация завода утверждает, что происшествие не повлияло на производственный график. Это предприятие имеет производственные мощности для производства 300 млн доз вакцины ежегодно.
- Накануне сообщалось, что Великобритания стала первой страной, которая с понедельника начинает использовать вакцину против COVID-19, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом. Эта вакцина менее требовательна к температурным режимам транспортировки.
- Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины против коронавируса, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом.
- Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков в экстренном порядке выдал разрешение на использование в стране вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.