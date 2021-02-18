Covid-19 Украина

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В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом для исследований

Великобритания стала первой страной, которая получила разрешение на преднамеренное заражение здоровых добровольцев коронавирусом. Соответствующее решение принял орган по вопросам этики в стране.

Четверг, 18 февраля 2021, 16:36

Об этом говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что добровольцев заразят коронавирусом в рамках исследования, которое финансирует британское правительство. Оно направлено на ускорение научного понимания процесса заражения и методов лечения.

Первый этап исследований начнется в течение месяца. Намеренно коронавирусом заразят 90 взрослых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Планируется проведение еще нескольких этапов, которые еще не утверждены. После этого полученные результаты сравнят и сформируют отчет.

Заражение здоровых людей потенциально смертельным вирусом – даже в малых дозах и контролируемых условиях – спорное. Некоторые ученые в Великобритании сомневаются, существует ли потребность в этом исследовании, учитывая скорую авторизацию и выпуск высокоэффективных вакцин. Более 15 млн человек в Соединенном Королевстве уже получили хотя бы одну дозу вакцины, информирует The Washington Post.

Клайв Дикс, руководитель британской рабочей группы по вопросам вакцин, сказал: “Мы обеспечили Великобританию рядом безопасных и эффективных вакцин, но очень важно, чтобы мы продолжали разрабатывать новые вакцины и средства лечения коронавируса”.

При этом он отметил, что запланированные исследования крайне важны. Таким образом ученые смогут исследовать, как происходит процесс заражения и развития болезни.

“Мы ожидаем, что эти исследования дадут уникальную информацию о том, как работает вирус, и помогут нам понять, какие вакцины предлагают наилучшие шансы предотвратить заражение”, – добавил Дикс.

Роберт Рид, профессор инфекционных болезней с Саутгемптонского университета, сказал, что испытания на людях могут “дать нам возможность быстро испытать новые вакцины, и это действительно основная цель этих исследований”.

Добровольцев будут заражать путем введения капель вируса в нос. Участники испытаний будут под круглосуточным наблюдением специалистов. Кроме регулярных тестов крови и сердечного ритма, у пациентов будут проверять наличие обоняния и вкуса.

Питер Опеншоу, иммунолог из Имперского колледжа в Лондоне и соавтор исследования, отметил, что они будут заражать добровольцев постепенно, чтобы не вызвать тяжелого протекания болезни.

Добровольцы получат около 4500 фунтов стерлингов (6243 доллара) за участие в исследовании. Эксперимент предусматривает 17 дней карантина в Королевской свободной больнице в северном Лондоне и бесплатные медицинские наблюдения в течение 12 месяцев. Во время эксперимента добровольцы не смогут видеться с родными и друзьями.

Напомним, что в 2020 году экономика Великобритании росла вдвое быстрее в четвертом квартале, чем ожидалось, демонстрируя признаки устойчивости к ограничениям, связанным с коронавирусом, однако в конце 2020 пришла к худшей рецессии с 1709 года.

  • Ранее сообщалось, что экспорт из Великобритании в Европейский союз упал на 68% в январе, поскольку торговля была нарушена после окончания переходного периода после выхода Великобритании из Европейского союза.
  • В Великобритании начали функционировать “карантинные гостиницы”, которые принимают путешественников с целью сдерживания коронавируса. За это необходимо заплатить 1750 фунтов стерлингов (почти 58 тысяч грн).
Теги: добровольці, Зараження, Великобритания, добровольці, Зараження, Коронавирус

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