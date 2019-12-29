Политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории России, включат в следующий этап обмена между Украиной и РФ.

Об этом проинформировали в пресс-службе представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

“В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается – сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения” – подчеркивается в сообщении.

В представительстве также заверили, что “ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт”.

“Борьба за каждого нашего гражданина продолжается”, – сказано в сообщении.

Кроме того, в представительстве отметили, что за освобождение украинцев из плена ОРДЛО пришлось заплатить “сверхвысокую цену”.

“Ценность человеческой жизни и одновременно неотвратимость наказания для преступников, которые такие жизни забирали, должны быть важными для нашего государства. Мы уверены, что наказание за преступления, совершенные Российской Федерацией через своих агентов в Киеве во время событий Революции Достоинства, или же в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей и в целом Украины – состоится. Виновные понесут ответственность”, – говорится в заявлении.