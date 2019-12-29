Об этом проинформировали в пресс-службе представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.
“В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается – сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения” – подчеркивается в сообщении.
В представительстве также заверили, что “ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт”.
“Борьба за каждого нашего гражданина продолжается”, – сказано в сообщении.
Кроме того, в представительстве отметили, что за освобождение украинцев из плена ОРДЛО пришлось заплатить “сверхвысокую цену”.
“Ценность человеческой жизни и одновременно неотвратимость наказания для преступников, которые такие жизни забирали, должны быть важными для нашего государства. Мы уверены, что наказание за преступления, совершенные Российской Федерацией через своих агентов в Киеве во время событий Революции Достоинства, или же в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей и в целом Украины – состоится. Виновные понесут ответственность”, – говорится в заявлении.
- Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.
- Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.
- Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.