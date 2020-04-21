Лица, которые на прошлой неделе были освобождены из временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко во время селекторного совещания руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с председателями ОГА.

По его словам, сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны.

Кириленко отметил, что по истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты.

Напомним, утром в четверг, 16 апреля, на контрольно-пропускном пункте “Майорск” в Донецкой области состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами с подконтрольными России боевиками “ДНР”.

Всего было освобождено 20 украинцев.