Убийство Шеремета: материалы в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь объединили в одно дело

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
В целом почти за четыре года расследования правоохранители собрали более 200 томов информации.
“Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов – в отношении трех подозреваемых, более 200 – касательно установления других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления”, – говорится в сообщении.
Материалы в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь выделили в отдельное производство и открыли для ознакомления.
26 мая Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Ранее суд также избрал меры двум другим фигурантам дела Шеремета – Андрея Антоненко оставили под стражей, а Яну Дугар отпустили под залог из-под домашнего ареста.
25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.
- На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.