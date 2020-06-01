Covid-19 Украина

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Убийство Шеремета: материалы в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь объединили в одно дело

В Нацполиции отчитались о состоянии расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Материалы в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь объединили и открыли для ознакомления.

Понедельник, 1 июня 2020, 18:37

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В целом почти за четыре года расследования правоохранители собрали более 200 томов информации.

“Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов – в отношении трех подозреваемых, более 200 – касательно установления других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления”, – говорится в сообщении.

Материалы в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь выделили в отдельное производство и открыли для ознакомления.

Дело Шеремета

26 мая Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Ранее суд также избрал меры двум другим фигурантам дела Шеремета – Андрея Антоненко оставили под стражей, а Яну Дугар отпустили под залог из-под домашнего ареста.

25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

  • На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.
Теги: дело Шеремета, Кузьменко, Яна Дугарь, Андрей Антоненко

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