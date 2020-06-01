Убийство Шеремета: материалы в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь объединили в одно дело

В Нацполиции отчитались о состоянии расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Материалы в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь объединили и открыли для ознакомления.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В целом почти за четыре года расследования правоохранители собрали более 200 томов информации.

“Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов – в отношении трех подозреваемых, более 200 – касательно установления других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления”, – говорится в сообщении.

Материалы в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь выделили в отдельное производство и открыли для ознакомления.