Печерский районный суд Киева продлил арест ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 12 мая суд отклонил ходатайство защиты Андрея Антоненко касательно изменении меры пресечения и постановил оставить его под стражей до 1 июня.

В понедельник, 25 мая, в Печерском суде Киева состоялось очередное заседание, где решался вопрос касательно применения к Андрею Антоненко меры пресечения.

Адвокаты музыканты просили суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Прокуроры — продлить его арест.

Судья принял решение продлить арест Антоненко еще на два месяца.

“Продлить до 23 июля 2020 года срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко Андрея Сергеевича”, — постановил судья.

Отметим, сегодня, 25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.

После акции под Офисом Президента несколько десятков активистов, несмотря на дождь, пришли к зданию Печерского суда на улице Владимирской, 15, чтобы поддержать Андрея Антоненко и Яну Дугарь, судебные заседания по которым в это время продолжались.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.