Между учреждениями здравоохранения по всей Украине распределят 10 млн медицинских масок. Их передадут 16 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что вместе с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко проверил областные медицинские склады.

“На складах порядок: маски — есть! 10 млн шт. Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные — есть! 69 шт. пульсоксиметры — 1350 единиц, дыхательный аппарат ручной силиконовый — 1180 единиц, насос инфузионный — 1330 единиц. Концентратор кислородный — 34 единиц”, — написал премьер.

Он также заверил, что правительство сейчас работает, чтобы нормализовать ситуацию в сетях аптек.

“Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования”, — добавил Шмыгаль.