Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он также отметил, что вместе с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко проверил областные медицинские склады.
“На складах порядок: маски — есть! 10 млн шт. Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные — есть! 69 шт. пульсоксиметры — 1350 единиц, дыхательный аппарат ручной силиконовый — 1180 единиц, насос инфузионный — 1330 единиц. Концентратор кислородный — 34 единиц”, — написал премьер.
Он также заверил, что правительство сейчас работает, чтобы нормализовать ситуацию в сетях аптек.
“Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования”, — добавил Шмыгаль.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.