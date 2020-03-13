Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
“В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующей неделе, откладываются”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что перенесены на неопределенный срок будут все ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также матчи Юношеской лиги УЕФА.
О том, когда матчи состоятся, пока не сообщалось.
“Во вторник, 17-го марта, УЕФА проведет специальную конференцию, посвященную реакции европейского футбольного сообщества на распространение коронавируса”, – сообщили в футбольном союзе.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.