Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

“В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующей неделе, откладываются”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что перенесены на неопределенный срок будут все ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также матчи Юношеской лиги УЕФА.

О том, когда матчи состоятся, пока не сообщалось.

“Во вторник, 17-го марта, УЕФА проведет специальную конференцию, посвященную реакции европейского футбольного сообщества на распространение коронавируса”, – сообщили в футбольном союзе.