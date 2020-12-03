Вооруженные Силы Украины готовы увеличить национальные взносы в операции НАТО и привлекаться к планированию операций Альянса.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время брифинга для послов, военных атташе стран НАТО и представителей офиса НАТО в Украине.

Он отметил, что таким образом Украина стремится увеличить свой вклад в деятельность НАТО и достичь максимального уровня совместимости.

“Присоединившись к Программе расширенных возможностей НАТО, стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это “улица с двусторонним движением: имеем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей”, – отметил Таран.

Министр также напомнил, что Украина является первой страной среди партнеров НАТО, которая присоединились к Силам реагирования Альянса (NRF). С 2010 года подразделения Вооруженных Сил Украины дежурят в Силах реагирования НАТО. Украина уже задекларировала оперативно-тактическую группу специального назначения и один транспортный самолет Ил-76 в NRF-2021.

Кроме того, он заверил, что, даже в условиях российской агрессии, Украина есть и будет надежным партнером Альянса, который принимает участие в операциях под руководством НАТО в Косово и Афганистане.