В условиях, когда мировым производителям нефти негде ее хранить из-за переизбытка, Украина может предложить свои мощности.

Об этом заявил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.

Он отметил, что пока другим странам “уже негде хранить нефть”, и они не могут прекратить добычу без значительных потерь в будущем, Украина имеет нефтетранспортную систему и заводы.

“Цена на нефть в мире ушла в глубокий минус. То есть готовы платить, чтобы забирали нефть”, – отметил Витренко.

При этом, в Украине достаточно свободного места, где можно было бы хранить нефть. К примеру, на работающем заводе в Кременчуке, или же на нескольких нефтеперерабатывающих заводах, которые давно остановлены.

“Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный сейчас. Важно не упустить возможность и максимально это монетизировать”, – написал директор “Нафтогаза”.