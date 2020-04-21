Об этом заявил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.
Он отметил, что пока другим странам “уже негде хранить нефть”, и они не могут прекратить добычу без значительных потерь в будущем, Украина имеет нефтетранспортную систему и заводы.
“Цена на нефть в мире ушла в глубокий минус. То есть готовы платить, чтобы забирали нефть”, – отметил Витренко.
При этом, в Украине достаточно свободного места, где можно было бы хранить нефть. К примеру, на работающем заводе в Кременчуке, или же на нескольких нефтеперерабатывающих заводах, которые давно остановлены.
“Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный сейчас. Важно не упустить возможность и максимально это монетизировать”, – написал директор “Нафтогаза”.
- Напомним, в начале марта в Международном энергетическом агентстве заявили, что из-за пандемии коронавируса спрос на нефть упадет впервые с 2009-го года. Тогда же мировые цены на нефть упали на 31 % – это был худший показатель с 1991 года.
- В апреле в международном энергетическом агентстве заявили, что пандемия COVID-19 может полностью оставновить десятилетие роста спроса на нефть во всем мире.
- Ранее Саудовская Аравия, Россия и другие производители пытались поддержать цены на рынке. 12 апреля ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились сократить в мае-июне добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения.