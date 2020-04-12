Covid-19 Украина

обновлено 12.04.2020 в 21:02

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Страны ОПЕК+ согласовали сделку о сокращении нефтедобычи

ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в мае-июне сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения.

Воскресенье, 12 апреля 2020, 21:19

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

О крупнейшем в истории сокращении добычи страны ОПЕК+ договорились сегодня в ходе экстренной встречи в режиме видеоконференции. В ней приняли участие министры стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

Соглашение, необходимое для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.

Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель в Twitter объявил, что страны ОПЕК+ достигли окончательного решения по сокращению нефтедобычи в ходе второго экстренного заседания.

“Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн б/с для стран ОПЕК+”, — заявил министр.

Он добавил, что сделка вступит в силу с 1 мая.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.

Теги: нефть, ОПЕК

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