Страны ОПЕК+ согласовали сделку о сокращении нефтедобычи

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
О крупнейшем в истории сокращении добычи страны ОПЕК+ договорились сегодня в ходе экстренной встречи в режиме видеоконференции. В ней приняли участие министры стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию.
Соглашение, необходимое для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.
Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель в Twitter объявил, что страны ОПЕК+ достигли окончательного решения по сокращению нефтедобычи в ходе второго экстренного заседания.
“Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн б/с для стран ОПЕК+”, — заявил министр.
Он добавил, что сделка вступит в силу с 1 мая.
Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.
- Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 31 % – это худший показатель с 1991 года.
- Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.
- В Международном энергетическом агентстве считают, что из-за коронавируса упадет и спрос на нефть.