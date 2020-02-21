Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которую не эвакуировали из китайского Уханя по причине того, что она хотела лететь с собакой.

Их разговор украинка выложила в Instagram.

20 февраля самолет авиакомпании SkyUp с украинцами вылетел из китайского города Ухань, ставшего очагом эпидемии коронавируса COVID-19. На борт самолета сели 73 пассажира, четырем отказали в эвакуации.

Накануне девушка рассказала, что причиной отказа стало то, что она хотела покинуть страну вместе со своей собакой Мишей. После того, как она связалась по этому поводу с Министерством иностранных дел Украины и начала давать комментарии СМИ, посольство дало разрешение на эвакуацию вместе с собакой, “но при условии, если все будет соответствовать санитарным нормам”.

Поскольку девушка находится в закрытом на карантин городе Ухань, собрать необходимые документы было непросто, но ей все же удалось это сделать.

Позже стало известно, что посольство не передало документы и от своего имени решило отказать ей в эвакуации, сославшись на то, что такое решение приняла китайская сторона.

День спустя украинке позвонил Президент Зеленский, пообещав, что “найдет способ вернуть” ее на родину.

“Вы же в Китае сейчас находитесь? Я знаю, что вы остались, потому что собаку отказались взять. Я недавно об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Я вам лично позвонил. Мы обязательно найдем средства и способы… Я просто узнал недавно про эту проблему, что не хотели брать собаку на борт. Ну, можно понять, все немножко нервничают из-за этой ситуации… Мы найдем способ и вас обязательно вернем”, – сказал Президент.

20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.