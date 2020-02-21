Их разговор украинка выложила в Instagram.
20 февраля самолет авиакомпании SkyUp с украинцами вылетел из китайского города Ухань, ставшего очагом эпидемии коронавируса COVID-19. На борт самолета сели 73 пассажира, четырем отказали в эвакуации.
Накануне девушка рассказала, что причиной отказа стало то, что она хотела покинуть страну вместе со своей собакой Мишей. После того, как она связалась по этому поводу с Министерством иностранных дел Украины и начала давать комментарии СМИ, посольство дало разрешение на эвакуацию вместе с собакой, “но при условии, если все будет соответствовать санитарным нормам”.
Поскольку девушка находится в закрытом на карантин городе Ухань, собрать необходимые документы было непросто, но ей все же удалось это сделать.
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Мои старания попасть с Мишей домой и результат 😭 Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей 🙏
Позже стало известно, что посольство не передало документы и от своего имени решило отказать ей в эвакуации, сославшись на то, что такое решение приняла китайская сторона.
День спустя украинке позвонил Президент Зеленский, пообещав, что “найдет способ вернуть” ее на родину.
“Вы же в Китае сейчас находитесь? Я знаю, что вы остались, потому что собаку отказались взять. Я недавно об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Я вам лично позвонил. Мы обязательно найдем средства и способы… Я просто узнал недавно про эту проблему, что не хотели брать собаку на борт. Ну, можно понять, все немножко нервничают из-за этой ситуации… Мы найдем способ и вас обязательно вернем”, – сказал Президент.
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Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский 🇺🇦 Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы 🙏 @zelenskiy_official ❤️
20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- Напомним, что ранее народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Евгений Брагарь в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.