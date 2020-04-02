Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина не имеет возможности соблюдать карантин на протяжении двух или трех месяцев.

Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня вместе с министром развития экономики Игорем Петрашко провели онлайн-встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине. Обсудили деятельность в условиях карантинных мероприятий, которые проводит правительство в связи с распространением коронавирусного заболевания. Понимаем, что ограничения могут быть неприятными и неудобными для бизнеса, однако они дают результат в вопросе спасения жизней украинцев”, – пишет он.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что Украина учитывает сегодняшний опыт других стран, потому что по сути сегодня никто не имеет готовых стратегий перед угрозами кризиса.

По мнению главы правительства, Украина не может позволить себе два или три месяца “сидеть на диване”.

“Надо думать об экономике, поэтому вместе с бизнесом и лучшими учеными проводится работа над созданием стратегической платформы, куда войдут ведущие экономические эксперты”, – написал он.