В текущем году Украина поднялась на 126 место по качеству дорог в рейтинге от британского аналитического центра Legatum Institute.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укравтодора”.

В ежегодном рейтинге The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания), который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и т.д., Украина в этом году получила +20 позиций в общем рейтинге “качества дорог”. Теперь страна занимает 126 место.

“Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры”, — считают в ведомстве.

В связи с ростом по этому критерию Украина также усилила позиции в рейтинге “Транспорт”, заняв 73 место, и рейтинг “Доступ к рынку и инфраструктура”, заняв 77 место.

Напомним, по общим показателям Украина заняла в рейтинге 92 место. Среди стран Восточной Европы показатели Украины являются наихудшими. Но это на 4 позиции лучше, чем в прошлом году, и 19 позиций по сравнению с 2018 годом.