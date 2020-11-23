Об этом сообщили в пресс-службе “Укравтодора”.
В ежегодном рейтинге The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания), который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и т.д., Украина в этом году получила +20 позиций в общем рейтинге “качества дорог”. Теперь страна занимает 126 место.
“Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры”, — считают в ведомстве.
В связи с ростом по этому критерию Украина также усилила позиции в рейтинге “Транспорт”, заняв 73 место, и рейтинг “Доступ к рынку и инфраструктура”, заняв 77 место.
Напомним, по общим показателям Украина заняла в рейтинге 92 место. Среди стран Восточной Европы показатели Украины являются наихудшими. Но это на 4 позиции лучше, чем в прошлом году, и 19 позиций по сравнению с 2018 годом.
- Ранее экс-глава Минфина и советник председателя Офиса президента Игорь Уманский опубликовал Facebook-пост, в котором заявил о хищении “дорожным картелем” миллиардов из коронавирусного фонда. Он отмечал, что средства COVID-фонда были искусственно потрачены, и на самом деле без этих 35-36 млрд гривен можно было построить ту же протяженность дорог.
- Нардеп от “Слуги народа”, заместитель председателя бюджетного комитета Рады Александр Трухин заявил, что последние заявления экс-министр финансов и советника председателя ОПУ Игоря Уманского связаны с тем, что он алкогольную зависимость.