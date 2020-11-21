Такое заявление Трухин сделал в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
“Что мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем, что господин Уманский, который рекордно коротко пробыл на своем посту… Украина еще не знала настолько успешного министра финансов. Это наша большая ошибка. Я думаю, что мы, как команда, должны начать говорить правду и объяснить всю ситуацию, что на самом деле произошло. Потому что мы все об этом замалчиваем. Об это знают все коллеги, которые находятся в парламенте. Об этом знают все сотрудники министерства финансов. К сожалению, господин Уманский — просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом и поэтому не смог совмещать свои пристрастия с тем местом рабочим…”, — сказал он.
На этом моменте ведущий шоу Савик Шустер прервал нардепа, отметив, что ему не нравятся беспочвенные обвинения вроде этих.
На видео с 2 часов 30 минут
- Напомним, в апреле Игорь Уманский стал советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. 12 ноября Уманский подал в отставку с этой должности.
- Впоследствии Уманский опубликовал Facebook-пост, в котором заявил о хищении “дорожным картелем” миллиардов из коронавирусного фонда. Он подчеркивал, что средства COVID-фонда были искусственно потрачены, и на самом деле без этих 35-36 млрд гривен можно было построить ту же протяженность дорог.
- Уже 18 ноября Уманский дал пресс-конференцию для СМИ возле здания Верховной Рады, во время которой призвал к публичному секвестру (сокращению определенных статей) государственного бюджета 2020 года, примерно на 100 млрд грн.
- На той же пресс-конференции он заявил о необходимости создания медицинской инфраструктуры в регионах. Кроме того, Уманский выразил мнение, что Украина в очередной раз потеряла доверие Международного валютного фонда (МВФ) и поэтому не стоит ожидать следующего транша.
- 20 ноября Уманский заявил, что решил пока воздержаться от выступлений на прямых эфирах на телеканалах.