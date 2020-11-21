Нардеп от "Слуги народа", заместитель главы бюджетного комитета Рады Александр Трухин заявил, что последние заявления экс-министра финансов и советника главы ОПУ Игоря Уманского связаны с тем, что у него алкогольная зависимость.

Такое заявление Трухин сделал в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“Что мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем, что господин Уманский, который рекордно коротко пробыл на своем посту… Украина еще не знала настолько успешного министра финансов. Это наша большая ошибка. Я думаю, что мы, как команда, должны начать говорить правду и объяснить всю ситуацию, что на самом деле произошло. Потому что мы все об этом замалчиваем. Об это знают все коллеги, которые находятся в парламенте. Об этом знают все сотрудники министерства финансов. К сожалению, господин Уманский — просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом и поэтому не смог совмещать свои пристрастия с тем местом рабочим…”, — сказал он.

На этом моменте ведущий шоу Савик Шустер прервал нардепа, отметив, что ему не нравятся беспочвенные обвинения вроде этих.

На видео с 2 часов 30 минут