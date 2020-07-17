Украина планирует провести в конце сентября командно-штабные учения с участием стран НАТО – в то время, когда Россия будет проводить свои военные учения "Кавказ-2020".

Об этом сообщил сегодня, выступая в Верховной Раде, министр обороны Украины Андрей Таран.

“Одновременно с учетом накопления (российских – ред.) войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям “Кавказ-2020” руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планирует в это же время – в последнюю декаду сентября – проведение стратегических командно-штабных учений “Объединенные усилия-2020”, – отметил он.

“Мы ожидаем также, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях”, – добавил Таран.

По словам министра, в рамках учений планируется проверить способность Генштаба ВСУ “в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО”, а также способность “организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО”.

Во время учений проведут проверку боевой готовности, боевые стрельбы с зенитно-ракетными комплексами и с самолетами Военно-воздушных сил ВСУ, с подразделениями сухопутных войск и других военных формирований на полигонах, расположенных на юге Украины.

“Этот симметричный ответ, согласно нашей оценке, покажет готовность ВСУ к предоставлению достойного отпора любым попыткам со стороны Российской Федерации обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия”, – подчеркнул Таран.

(На видео – с 6:20)

Известно, что активная фаза стратегических командно-штабных учений вооруженных сил РФ “Кавказ-2020” запланирована на конец сентября.

Как сообщали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, к военным учениям Россия привлекает три тысячи боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и подводные лодки. Ожидается задействование не менее 100 – 120 тыс. человек.

К участию в учениях РФ приглашены “вооруженные силы 17 стран-партнеров”.