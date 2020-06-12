Посольство США в Украине поздравило нашу страну с получением членства в Программе расширенных возможностей НАТО.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что получение членства стало следствием весомого вклада Украины “в общую безопасность”.

“Мы поздравляем Украину с тем, что она стала членом Программы расширенных возможностей НАТО! Союзники по НАТО предоставили Украине расширенные возможности для углубления сотрудничества благодаря весомому вкладу Украины в нашу общую безопасность”, – отмечается в заявлении.

В посольстве заверили, что США остаются приверженными сотрудничеству с Украиной.

“Соединенные Штаты остаются приверженными продолжению сотрудничества с нашими украинскими партнерами для улучшения совместимости с НАТО и продвижения реформ оборонного сектора”, – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что преимуществами нового статуса Украины в НАТО являются: углубленный обмен разведданными; доступ к учениям, на которые приглашают партнеров расширенных возможностей НАТО; приоритетный доступ к оценкам и сертификации подразделений, привлеченных к силам реагирования НАТО; повышение уровня совместимости Украины и Альянса.

На данный момент Украина является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.

При этом, статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.