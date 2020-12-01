Об этом сообщается в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Тогда как СМИ, принадлежащие олигархам, продолжают доминировать в медиа-ландшафте, НСТУ остается недофинансированной, что препятствует функционированию канала. Украина все еще должна принять законодательство об аудиовизуальных СМИ, которое согласовало бы его с законодательством ЕС”, – говорится в отчете.

В ЕС обратили внимание на необходимости регулирования деятельности НСТУ на законодательном уровне, поскольку эффективная деятельность Общественного вещателя важна для обеспечения прозрачности владения СМИ, равных условий для участников рынка СМИ и устойчивости к дезинформации.

В то же время в ЕС отметили, что в Украине высоко ценится свобода СМИ. Это помогает стране эффективно бороться с российскими кампаниями по дезинформации.

Однако в Украине продолжаются нападения на журналистов, некоторые из них заканчиваются летально. В отчете упоминается убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году и отмечается отсутствие существенных сдвигов в расследовании.

В ЕС отметили, что закон об электронных коммуникациях, который вернули на доработку в комитеты, – это важный шаг на пути к секторальной реформы и сближение украинского законодательства с европейским.