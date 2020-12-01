Об этом сообщается в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
“Тогда как СМИ, принадлежащие олигархам, продолжают доминировать в медиа-ландшафте, НСТУ остается недофинансированной, что препятствует функционированию канала. Украина все еще должна принять законодательство об аудиовизуальных СМИ, которое согласовало бы его с законодательством ЕС”, – говорится в отчете.
В ЕС обратили внимание на необходимости регулирования деятельности НСТУ на законодательном уровне, поскольку эффективная деятельность Общественного вещателя важна для обеспечения прозрачности владения СМИ, равных условий для участников рынка СМИ и устойчивости к дезинформации.
В то же время в ЕС отметили, что в Украине высоко ценится свобода СМИ. Это помогает стране эффективно бороться с российскими кампаниями по дезинформации.
Однако в Украине продолжаются нападения на журналистов, некоторые из них заканчиваются летально. В отчете упоминается убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году и отмечается отсутствие существенных сдвигов в расследовании.
В ЕС отметили, что закон об электронных коммуникациях, который вернули на доработку в комитеты, – это важный шаг на пути к секторальной реформы и сближение украинского законодательства с европейским.
- Ранее в ЕС заявили, что некоторые решения, которые принял Конституционный суд Украины в 2020 году, влекут за собой глобальные последствия и ставят под сомнение предыдущие достижения государства в сфере антикоррупционной политики.
- В отчете говориться, что медицинская реформа вторичной и специализированной помощи была развернута в начале года, но дальнейшие действия правительства могут повлиять на характер и стабильность изменений.
- Европейский союз заявил, что Украина до сих пор не приняла ряд важных законопроектов в сфере транспорта. В частности, в ЕС отметили “критическое” финансовое состояние “Укрзализныци”.