Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что Украина обратилась к государствам-партнеров и штаб-квартир международных организаций, а с отдельными обращениями – в ЕС и НАТО.
МИД рассчитывает, что партнеры поддержат усилия Украины по уменьшению негативного воздействия природного бедствия на объекты критической инфрастуктуры.
“Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структур Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера”, – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Напомним, что на западе Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов и разрушено 117 км автодорог.
- В Могилеве-Подольском, что в Винницкой области, 24 июня зафиксировали первые подтопления усадеб на улицах вдоль Днестра в результате контролируемого сброса воды из водохранилища Днестровской ГЭС.
- Ранее сообщалось, что в Тернопольской области река Днестр перелилась через дамбу, идет эвакуация людей.