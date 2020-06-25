Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО, Европейскому союзу и государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнений в западных областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что Украина обратилась к государствам-партнеров и штаб-квартир международных организаций, а с отдельными обращениями – в ЕС и НАТО.

МИД рассчитывает, что партнеры поддержат усилия Украины по уменьшению негативного воздействия природного бедствия на объекты критической инфрастуктуры.

“Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структур Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера”, – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, что на западе Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов и разрушено 117 км автодорог.