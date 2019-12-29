Об этом говорится в совместном заявлении ряда общественных организаций и инициатив.

В нем указано, что решение об обмене бывших сотрудников “Беркута” является политическим и может разделить общество.

“Власти приняли политическое решение об обмене лиц, обвиняемых в расстрелах на улице Институтской, на заключенных Кремля. Это решение обосновывается необходимостью спасти жизнь украинских пленных, которых удерживает Россия на оккупированных территориях “ДНР”/”ЛНР”. Мы осознаем как боль семей пленных, которые ждут родных домой, так и отчаяние семей Героев Небесной сотни, которые ждали наказания убийц за зверские расстрелы их близких на Майдане. В этой ситуации нет единого очевидно правильного человеческого выбора. Мы понимаем, что это решение властей по требованию Кремля подрывает ценности верховенства права, справедливости и достоинства и может разделить общество, посеяв ненависть между различными группами украинцев”, – подчеркивается в заявлении.

Общественные организации напомнили, что в условиях такого сложного выбора справедливость должны защищать суд и прокуратура, но они “не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах Героев Небесной сотни”. В заявлении указано, что пятеро экс-“беркутовцев” не один год находились под стражей, и все доказательства по делу о расстрелах на Майдане подтверждали целесообразность содержания их под арестом.

“Внезапная замена прокуроров по делу и очевидное давление на суд с целью изменения мер пресечения обвиняемым “беркутовцам” и освобождения последних для проведения обмена является огромной угрозой для системы правосудия и верховенства права… Мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением. Без приговора по делу и вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер обвиняемым с целью освобождения “беркутовцев” из-под стражи. Мы уверены, что такие действия и решения власти разрушают остатки доверия к системе правосудия и прежде всего к последним попыткам реформировать как прокуратуру, так и судебную систему”, – отмечается в заявлении.

“Государство Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники от пожеланий государства-агрессора”, – говорится в нем.

В связи с этим общественные организации призвали найти правовой способ урегулирования сложившейся ситуации, а также обеспечить независимость прокуратуры и судебной власти.

Заявление подписали следующие организации: Адвокатская совещательная группа, Центр Противодействия Коррупции, Transparency International Ukraine, Автомайдан, Центр политико-правовых реформ, Центр общественного мониторинга и исследований, Центр экономической стратегии, StateWatch, Фонд DEJURE, Движение ЧЕСНО, Институт законодательных идей, БФ “Восток-SOS”, ОО “Правозащитная Инициатива”, ОПИРОРГ, ОО “Школа Медиапатриотов”.