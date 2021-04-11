Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Альянсе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

“Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО. Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил Президент Украины, НАТО – это единственный путь к завершению войны на востоке Украины”, – написал Шмыгаль.

Он также напомнил, что на этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина представила запуск этой системы.

Глава правительства отметил, что Украина ввела уже 292 стандарта и руководящих документа НАТО, или же 19% соглашений по стандартизации.

“Причем треть из них внедрена за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО позволит Украине ускорить свой путь к полноправному членству в Альянсе”, – отметил Шмигаль.

Напомним, что во вторник, 6 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским из-за обострения конфликта на Донбассе и стягивания войск РФ к украинской границе.

Зеленский отметил, что единственным путем к окончанию войны на Донбассе является именно НАТО. Поэтому президент призвал предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.