Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Восточное партнерство” не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе “четырех свобод”, а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС”, – сказал Зеленский.

Помимо того, президент заявил, что первоначально целью инициативы было развитие сообщества Европейского Союза с партнерами, разделяющими европейские принципы и ценности.

По мнению Зеленского, преимуществами объединения должны пользоваться все граждане государств-участников.

Напомним, что Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.