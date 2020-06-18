Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
“Восточное партнерство” не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе “четырех свобод”, а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС”, – сказал Зеленский.
Помимо того, президент заявил, что первоначально целью инициативы было развитие сообщества Европейского Союза с партнерами, разделяющими европейские принципы и ценности.
По мнению Зеленского, преимуществами объединения должны пользоваться все граждане государств-участников.
Напомним, что Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
- Ранее министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерских отношений с Украиной и Грузией.
- В январе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки на присоединение Украины к Программе расширенных возможностей Альянса.
- В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.