Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Обстрелы имели место в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
- вблизи населенного пункта Пески неприцельный огонь из подствольного гранатомета;
- у Авдеевки неприцельный огонь из стрелкового оружия;
- недалеко от населенного пункта Марьинка прицельный обстрел из снайперского оружия.
В результате обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.
“Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — тяжелое”, — отметили в штабе.
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) трижды требовала ввести режим тишины, однако боевики проигнорировали.
“Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима “Тишина”. Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности”, — говорится в сообщении.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны боевиков. В частности, 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Одного украинского военного ранили.
1 марта в районе Водного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- 19 февраля СНБО принял тайное решение в связи с обострением в зоне ООС.