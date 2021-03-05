Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды за эти сутки проигнорировали запросы Украины о введении "тишины".

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Обстрелы имели место в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:

вблизи населенного пункта Пески неприцельный огонь из подствольного гранатомета;

у Авдеевки неприцельный огонь из стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Марьинка прицельный обстрел из снайперского оружия.

В результате обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.

“Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — тяжелое”, — отметили в штабе.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) трижды требовала ввести режим тишины, однако боевики проигнорировали.

“Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима “Тишина”. Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности”, — говорится в сообщении.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны боевиков. В частности, 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Одного украинского военного ранили.

1 марта в районе Водного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.