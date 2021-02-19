Совет национальной безопасности и обороны может пересмотреть давнее решение о введении 5 сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий из-за обострения на Донбассе.

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. “К большому сожалению, в последнее время фиксируется резкое увеличение нарушений режима прекращения огня, активизация снайперской деятельности вооруженных формирований РФ, погибают украинские военные. Все это требовало немедленного реагирования со стороны руководства государства”, — отметил Данилов. Члены СНБО заслушали отчеты о текущей ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил и приняли тайное решение относительно дальнейших действий. “Решение по этому вопросу является закрытым, тайным. Больше я вам по этому вопросу, к сожалению, ничего сказать не могу. Единственное что — рассматривается возвращение к решению Совета нацбезопасности и обороны от 5 декабря 2019, когда рассматривались 5 сценариев, которые вводились в ОРДЛО. Сейчас эти сценарии будут подниматься и соответствующим структурам дано указание президентом Украины пересмотреть все эти вещи, при необходимости — делать новые поправки, редакции”, — проинформировал секретарь СНБО. Данилов заверил, что для обсуждения этого вопроса может быть созвано экстренное заседание СНБО. Напомним, о том, что Советом национальной безопасности и обороны разработаны пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий стало известно в ноябре 2019 года. Эти 5 сценариев были утверждены на совещании президента Владимира Зеленского накануне встречи “нормандской четверки”.

Ситуация на Донбассе

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

В частности, 11 января на Донбассе в районе населенного пункта Пески результате обстрела погиб военный ВСУ.

20 января, российско-оккупационные войска ранили украинского военнослужащего в районе Старогнатовки.

21 января российский снайпер в зоне проведения операции объединенных сил застрелил украинского военного.

25 и 26 января пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента были ранены украинских бойцов.

2 февраля в районе населенного пункта Торецкое снайпер боевиков смертельно ранил военнослужащего Вооруженных сил Украины.

6 февраля в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выдвижения на позиции трое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли.

11 февраля боевики обстреляли украинские позиции из пулемета в районе Новомихайловка на Донбассе, один украинский военный погиб.

12 февраля на Донбассе, вблизи Павлополя, украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.