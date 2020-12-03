Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Рекомендации по изменению классификации марихуаны впервые разработала Всемирная организация здравоохранения в 2019 году. Но они вызвали политический раскол, что привело к чрезвычайным задержек в голосовании.
В день голосования внимание членов комиссии было сосредоточено на ключевой рекомендации – об исключении каннабиса из списка IV “Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года”, где он был обозначен как средство, вызывающее сильную зависимость – наравне с героином.
США, европейские и некоторые другие страны поддержали это предложение, а Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против. Украина воздержалась от голосования.
В итоге: 27 голосов “за”, 25 – “против”, один голос – воздержался.
- Напомним, президент Владимир Зеленский вынес вопрос о необходимости легализации в Украине медицинского каннабиса на “всенародный опрос” 25 октября. По предварительным данным, такую необходимость поддерживают около 65% украинский.
- Ранее #Буквы разбирались, какая разница между медицинской и рекреационной марихуаной и кому нужны лекарства с канабиноидами.