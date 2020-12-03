2 декабря комиссия, в которую входят 53 государств-членов ООН, проголосовала за реклассификацию каннабиса и его производных. Таким образом каннабис было изъято из категории опасных наркотиков. Однако за это решение не проголосовала Украины.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Рекомендации по изменению классификации марихуаны впервые разработала Всемирная организация здравоохранения в 2019 году. Но они вызвали политический раскол, что привело к чрезвычайным задержек в голосовании.

В день голосования внимание членов комиссии было сосредоточено на ключевой рекомендации – об исключении каннабиса из списка IV “Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года”, где он был обозначен как средство, вызывающее сильную зависимость – наравне с героином.

США, европейские и некоторые другие страны поддержали это предложение, а Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против. Украина воздержалась от голосования.

В итоге: 27 голосов “за”, 25 – “против”, один голос – воздержался.