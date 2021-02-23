Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица снова поднял вопрос о размещении миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом шла речь на 54-м заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН, посвященном ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщают #Буквы.

Кислица обратил внимание на то, что сейчас участок российско-украинской границы открыт для потока вооружения с РФ.

“Пока 400-километровый участок границы в зоне конфликта остается открытым для потока российского вооружения и военнослужащих, ситуация остается шаткой и напряженной”, — отметил он.

Постпред снова поднял вопрос о размещении миротворцев ООН на границе.

“Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН”, — подчеркнул он.