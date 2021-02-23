Об этом шла речь на 54-м заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН, посвященном ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщают #Буквы.
Кислица обратил внимание на то, что сейчас участок российско-украинской границы открыт для потока вооружения с РФ.
“Пока 400-километровый участок границы в зоне конфликта остается открытым для потока российского вооружения и военнослужащих, ситуация остается шаткой и напряженной”, — отметил он.
Постпред снова поднял вопрос о размещении миротворцев ООН на границе.
“Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН”, — подчеркнул он.
Напомним, в прошлом году во время своего выступления тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поднял тот же вопрос.
Постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков заявил о готовности государства присоединиться к миротворческой миссии.
- Впрочем, уже в апреле постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе остается актуальным, но малореалистичным ближайшее время.