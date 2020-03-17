105 украинских граждан, которые не смогли вылететь домой вовремя и застряли на Шри-Ланке, вернут домой тремя рейсами.

Об этом сообщили в МИДе.

Накануне 105 украинцев застряли на Шри-Ланке, поскольку, по их словам, их якобы отказался принимать аэропорт “Борисполь”. Пассажиры должны были вылететь из Шри-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо – Дубай-Киев.

Туристический оператор подтвердил им, что вылет будет, однако украинцам отказали в регистрации.

Теперь же они смогут вернуться тремя рейсами 18, 20 и 21 марта.

Посольство Украины в Индии договаривается о разрешении эвакуировать украинцев этими рейсами.

За минувшие сутки, 16 марта, более 50 тысяч украинцев вернулись из-за границы домой.