Об этом сообщили в МИДе.

Накануне 105 украинцев застряли на Шри-Ланке, поскольку, по их словам, их якобы отказался принимать аэропорт “Борисполь”. Пассажиры должны были вылететь из Шри-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо – Дубай-Киев.

Туристический оператор подтвердил им, что вылет будет, однако украинцам отказали в регистрации.

Теперь же они смогут вернуться тремя рейсами 18, 20 и 21 марта.

Посольство Украины в Индии договаривается о разрешении эвакуировать украинцев этими рейсами.

За минувшие сутки, 16 марта, более 50 тысяч украинцев вернулись из-за границы домой.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
  • 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.