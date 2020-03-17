Об этом сообщили в МИДе.
Накануне 105 украинцев застряли на Шри-Ланке, поскольку, по их словам, их якобы отказался принимать аэропорт “Борисполь”. Пассажиры должны были вылететь из Шри-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо – Дубай-Киев.
Туристический оператор подтвердил им, что вылет будет, однако украинцам отказали в регистрации.
Теперь же они смогут вернуться тремя рейсами 18, 20 и 21 марта.
Посольство Украины в Индии договаривается о разрешении эвакуировать украинцев этими рейсами.
За минувшие сутки, 16 марта, более 50 тысяч украинцев вернулись из-за границы домой.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.