Украинцам, которые вернутся из-за границы и прибудут на обсервацию, будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам селекторного совещания.

“Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что если тест будет отрицательный – людей будут отправлять на самоизоляцию домой.

Также сообщается, что в стране уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа. По словам Зеленского, условия на этих объектах должны быть комфортными.

“Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания”, – подчеркнул он.