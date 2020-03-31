Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам селекторного совещания.
“Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что если тест будет отрицательный – людей будут отправлять на самоизоляцию домой.
Также сообщается, что в стране уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа. По словам Зеленского, условия на этих объектах должны быть комфортными.
“Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания”, – подчеркнул он.
- Ранее сообщалось, что граждан Украины, эвакуированных из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Украинцы отказались от обсервации, узнав, что она платная. Некоторые из них выбежали из аэропорта с чемоданами.
- Также часть граждан Украины, которые прибыли в страну из Бали и Катара 29 марта, отказались от принудительной обсервации в отелях Киева и уехали домой, получив штрафы.
- Решение украинских властей закрыть границы привело к очередям на пунктах пропуска, что потенциально может привести к массовому заражению коронавирусом и к скандалам в аэропортах, например, как в случае с рейсами из Катара и Вьетнама. #Буквы собрали хронику событий.