Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Уточняется, что компанией отменены рейсы из Запорожья в Минск, которые должны были осуществляться с 17 по 31 июля.

При этом на данный момент авиаперевозчик не называет точных дат возобновления авиасообщения с Минском.

“Пассажиров, имеющих авиабилеты на отмененные рейсы, мы просим обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств или переноса вылета на более позднюю дату”, – сказано в сообщении.