Украинские больницы с трудом справляются с коронавирусом, несмотря на относительно небольшое количество случаев больных в стране.

Об этом пишет информагентство Associated Press.

“Медицинские работники в самодельных защитных масках и костюмах, с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви. В больнице, которая рассчитана на 150 пациентов с коронавирусом, в настоящее время находятся 250 человек. Отсутствует система фильтрации, которая заставляет проводить вскрытия на улице, под деревьями, а не в больничном морге. Проблемная система здравоохранения в Украине перегружена COVID-19 , несмотря на то, что было сообщено об относительно небольшом числе случаев – 15 648 случаев заражения и 408 случаев смерти по состоянию на понедельник”, – говорится в статье.

Агентство отмечает, что наиболее очевидной проблема является в западном городе Черновцы, где было подтверждено более 2324 случаев инфицирования в городе и окрестностях. Регион считается горячей точкой заражения, наряду с другим западным городом, Ивано-Франковском и Киевом. Когда пациенты с COVID-19 попадают в больницы, некоторые врачи и медсестры должны покупать защитное снаряжение или использовать импровизированное оборудование. Многие из них заболевают: медицинские работники составляют около пятой части всех случаев заболеваний коронавирусом в Украине.

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“Моя душа плачет! Мы испытываем нехватку медицинского оборудования и средств защиты, и в результате мы все заражаемся” – сказал анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.

Заведующий отделением интенсивной терапии этой же больницы Константин Дронев говорит, что не хватает всего.

“Я не верю, что хотя бы в одной больнице в Украине есть все, что нужно. Нам не хватает всего”, – говорит он.

Терапевт из города Почаев, 51-летний Иван Венжинович рассказывает, что “семейные врачи самоустранились от решения проблемы”.

“Они не посещают пациентов, а дают консультации по телефону. Все боятся заразиться коронавирусом”, – отметил терапевт.

Агентство пишет, что в больнице Почаева нет специалистов по инфекционным заболеваниям: один уволился, у другого диагностировали коронавирус.

“Все люди убежали, а те, кто остался, работают на пределе своих сил из-за этой реформы”, – считает Венжинович.

Отмечается, что врачи опасаются послаблений карантинных мероприятий с 11 мая в стране.

Фото: AP

“Вы можете видеть эту печальную картину нашей готовности, и это происходит на четвертом месяце эпидемии”, – заявил патологоанатом из Тернополя Олег Стецюк, который носит желтый защитный костюм, который его друг, сапожник, пошил для него.

По его словам, страна не дает медикам “ни копейки на улучшение санитарных условий”.

Стецюк проводит вскрытие умерших от коронавируса на открытом воздухе за его больницей, потому что в его морге нет нормальной вентиляции и водоснабжения.

Фото: AP (Патологоанатомы в специальных костюмах для защиты от коронавируса вскрывают умершего человека от коронавируса за пределами морга больницы в Тернополе)

“Украина была совершенно не готова к эпидемии, и это большой вопрос, готова ли она сейчас”, – сказал он, добавив, что власти отклонили его просьбу предоставить палатку для вскрытия, сославшись на отсутствие средств.

Фото: AP

Отмечается, что врачи также жалуются на достойную зарплату. Врачи отделения интенсивной терапии получают месячную зарплату от 148 до 174 долларов, а медсестры – 111 долларов.

“Мне грустно и страшно, что мне приходится думать не о своих пациентах, а о том, как не умереть с голода, как заплатить за квартиру и прокормить семью», – сказал 38-летний врач-пульмонолог Игорь Фельдман из Черновцов с 15-летним стажем, который зарабатывает 174 доллара в месяц.

Медицинские работники по всей Украине провели акции протеста против реформ, а некоторые руководители больниц организовали голодовки.

“Мы не сбежали с линии фронта. Мы бросили наших детей, мужей и родителей и практически жили в больнице, чтобы спасти жизни. Правительство должно решить, против кого оно борется – против медиков или коронавируса”, – говорится в заявлении врачей в городе Винница.

Журналисты также обращают внимание на коррумпированную экономику в стране и на истощение бюджета войной с поддерживаемыми Россией наемниками. Также говорят о новой администрации президента Владимира Зеленского, которая продолжает работать над медреформой, основанной предшественниками.

Фото: AP

Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.