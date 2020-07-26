С 27 июля на Донбассе стартует режим прекращения огня. С этой целю на передовую отправят украинских миротворцев ООН.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

“На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют немалый боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН”, – говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации.

Отмечается, что это позволит предупредить вероятные провокации.

“В то же время это не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что в случае провокаций и наступательных действий со стороны пророссийских боевиков, украинская сторона готова дать отпор.

Также для объективного информирования о происходящем во время режима прекращения огня, планируют привлечь украинских и иностранных журналистов.

Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля.