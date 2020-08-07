Об этом Иван Гребенюк и Ирина Ромалийская сообщили на своих страницах в Facebook.

В пятницу, 7 августа, в гостинице “Минск” в белорусской столице были задержаны трое корреспондентов канала “Настоящее время” — Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (граждане Украины) и Юрий Баранюк (гражданин РФ).

Более 4 часов после задержания связи с журналистами не было. Около 21 часа стало известно, что их могут депортировать.

Гребенюк подтвердил информацию о депортации и проинформировал, что журналистам запретили въезд в страну на максимально возможный срок — 10 лет.