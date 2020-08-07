Об этом Иван Гребенюк и Ирина Ромалийская сообщили на своих страницах в Facebook.
В пятницу, 7 августа, в гостинице “Минск” в белорусской столице были задержаны трое корреспондентов канала “Настоящее время” — Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (граждане Украины) и Юрий Баранюк (гражданин РФ).
Более 4 часов после задержания связи с журналистами не было. Около 21 часа стало известно, что их могут депортировать.
Гребенюк подтвердил информацию о депортации и проинформировал, что журналистам запретили въезд в страну на максимально возможный срок — 10 лет.
“Друзья, мы уже в аэропорту. Все хорошо! Спасибо всем! Депортация. Под строгим сопровождением. На 10 лет запрет въезда. Единственный рейс, который был, это Одесса. В 23:40 вылет из Минска”, — написал он.
Что именно стало причиной для задержания, депортации и запрета въезда в страну для журналистов достоверно неизвестно.
Ирина Ромалийская предположила, что эти события могут быть связаны с их журналисткой деятельностью.
“Друзья, с нами все в порядке. Нас высылают в Одессу. Думаю, через пару часов будем. И всем влепили запрет на въезд. Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир “Настоящее время”. Сотрудники, допрашивающие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась”, — написала она.
О каком эфире идет речь?
Вчера, 6 августа, в Минске должна была состояться встреча избирателей с кандидатом в президенты Светланой Тихановской, однако политику и ее соратницам не дали провести запланированное мероприятие. Власть заняла все площадки в городе, выделенные для агитации, различными мероприятиями.
В частности, в Киевском сквере, где должна была состояться встреча с Тихановской, устроили “День открытых дверей учреждений дополнительного образования”. Несмотря на это, тысячи людей собрались на митинг. Самого же кандидата в парк не пустили. Все эти события были освещены журналистами на стриме, который длился 4 часа.
- Ранее сообщалось, что задержание может быть связано со статусом аккредитации журналистов: телеканал уже несколько недель освещает выборы в Беларуси, однако журналисты не имели аккредитации. И.о. президента медиакорпорации “Радио Свобода / Радио Свободная Европа” Дейзи Синделар заявила об отказе в аккредитации, а TUT.by отметили, что соответствующие документы журналистов сейчас находятся на рассмотрении в МИД Беларуси.
- В июле президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил выслать из страны иностранные СМИ на фоне предстоящих президентских выборов.
- В 2019 году Республика Беларусь вошла в ТОП-10 стран с самой жесткой цензурой по версии международного Комитета по защите журналистов (CPJ).
Справка. “Настоящее время” — русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, созданный медиакорпорацией “Радио Свобода” с участием “Голоса Америки”. Телеканал финансируется с помощью грантов Конгресса США.