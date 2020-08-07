Корреспондентов телеканала "Настоящее время" Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка (граждане Украины) и Юрия Баранюка (гражданин РФ) депортируют из Беларуси после задержания.

Об этом с места события сообщила корреспондент канала Валерия Уласик.

Задержанных журналистов около 17 часов по киевскому времени был доставлен в Московский райотдел Минска. Около 21 часов корреспондент канала проинформировала, что машина с задержанными журналистами выехала с территории главка.

“Открылась ворота, выехал оттуда бус, и я увидела в открытом окне Ирину Ромалийську, успела крикнуть ей:”Куда?”. Она ответила: “Отель, аэропорт”, – отметила Уласик.

Правоохранители отказали в предоставлении любой информации о задержанных, отметив, что данные в течение суток будут получены посольствами Украины и РФ.

Позднее “Настоящее время” и белорусское издание TUT.by сообщили, что журналистов ждет депортация.

Ранее стало известно, что задержание может быть связано со статусом аккредитации журналистов: телеканал уже несколько недель освещает выборы в Беларуси, однако журналисты не имели аккредитации.

И.о. президента медиакорпорации “Радио Свобода / Радио Свободная Европа” Дейзи Синделар заявила об отказе в аккредитации, а TUT.by отметили, что соответствующие документы журналистов сейчас находятся на рассмотрении в МИД Беларуси.

Справка. “Настоящее время” — русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, созданный медиакорпорацией “Радио Свобода” с участием “Голоса Америки”. Телеканал финансируется с помощью грантов Конгресса США.