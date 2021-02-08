#Буквы подготовили подборку ярких фото с разных уголков страны.
Как известно, в понедельник, 8 февраля, почти по всей Украине снег и метели.
В Киевской области ограничили движение крупногабаритного транспорта. Между тем в столице из-за непогоды зафиксировали более 200 сообщений о ДТП.
На юге страны и в Карпатском регионе наблюдались снег с дождем, а на Закарпатье — сильный дождь и гололедица.
Обильно снежило в западных, северных и центральных областях.
По состоянию на 20 часов местами все еще снежит. В частности, в Херсонской области наблюдаются небольшой снег с дождем. В Закарпатской, Одесской и Николаевской областях все еще дожди.