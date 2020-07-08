Об этом Шмыгаль рассказал на заседании правительства.

“Это идея на сегодняшний день преждевременная. В условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, увеличивать арендную плату наверное не совсем корректно. И я думаю, что мы будем просить донести эту мысль к парламентариям, чтобы мы такое решение во время кризиса и во время трудностей работы в аграрной сфере преждевременно не принимали”, – сказал он.

Напомним, что народные депутаты из фракции “Слуги народа” и группы “Довира” предлагают ввести налог в 6000 грн за пай для рядовых владелецев земли. Инициативу поддерживает большой агробизнес.