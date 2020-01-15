Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, когда президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря внес в Парламент обновленный текст изменений в Конституцию относительно децентрализации, он не совпадал в некоторых пунктах с текстом сопроводительной сравнительной таблицы.

“Позавчера на заседании комитета по местному самоуправлению уже эти новые изменения доработанного текста от Зеленского были поддержаны большинством благодаря депутатам из “слуг народа”. Но, как выяснилось уже после голосования, сам текст законопроекта, внесенный и подписанный президентом, противоречит и не соответствует тексту сравнительной таблицы, которая также внесена к этому законопроекту! При этом несоответствия в двух очень важных абзацах. То есть, например, в законопроекте президента срок полномочий председателя областного и окружного совета составляет 1 год, а затем ротация. А вот в сравнительной таблице срок полномочий – не ограничен, а ротации – нет. И какой текст главный? И что голосовал комитет? И что теперь делать?” – отметила Шкрум.

Нардеп уточнила, что по правилам текст законопроекта необходимо было отозвать, доработать и снова внести в Парламент, но этого не сделали. По словам Шкрум, на сайте ВР текст документа просто заменили исправленным от 14 января. При этом новый текст все так же датирован 27 декабря, несмотря на замену.

“Выяснилось, что вчера президент Зеленский “дослал” “письмо”, в котором указал, что возникли “технические неувязки” со сравнительной таблицей и он посылает новый текст и просит “поменять” текст на сайте Верховной Рады. “Поменять”! Что и было сделано. При этом письмо Зеленского, где говорится об “ошибке”, – на сайте ВРУ опубликовано не было. Это просто подмена текста президента и фальсификация текста на сайте Верховной Рады. И да, это потенциально – уголовное преступление и для исполнителей, и для тех, кто дал указание это сделать”, – подчеркнула Шкрум.

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Нардеп добавила, что это прямое нарушение законодательных процедур.

“Потому что тексты законопроекта были подменены и фальсифицированы на сайте ВРУ. При этом все, кто проголосует за такой “подмененный” текст, и кто знал о его замене, столкнутся с рисками ходить на допросы и показания по уголовному делу о подмене текста законопроекта и превышении полномочий теми государственными служащими, кто допустил это в аппарате Верховной Рады”, – написала она.

Шкрум прикрепила к посту фотокопию письма Владимира Зеленского о необходимости заменить текст законопроекта.

Стоит отметить, что законопроект по децентрализации был запланирован к рассмотрению на сегодняшнем заседании Парламента. В то же время нардепы так и не приступили к его обсуждению.