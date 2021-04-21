Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США навіть не розраховували, що Росія так швидко відреагує на нові економічні санкції.

Про це вона сказала під час брифінгу.

Псакі звернула увагу на те, що коли США вводили чергові санкції стосовно Росії, то хотіли дати сигнал Кремлю про те, що дії Москви не залишаться без відповіді.

Вона додала, що представники Росії та США домовляються про зустріч лідерів країн – Володимира Путіна та Джо Байдена.

Напередодні Путін порівняв західні країни, в тому числі й США, із персонажем Редьярда Кіплінга тигром Шерханом та шакалами.

“У деяких країнах завели непристойну звичку: з будь-якого приводу, а частіше за все взагалі без приводу чіпляти Росію. Спорт якийсь, новий вид спорту! Ми поводимося якомога стриманіше, можна сказати скромно… То тут, то там чіпляють Росію без будь-яких причин. А навколо них, як навколо Шерхана, крутяться всілякі дрібні “табакі”. Все як у Кіплінга (йдеться про персонажів книги “Мауглі” Редьярда Кіплінга, – ред.). Підвивають, щоб задобрити свого суверена”, – сказав Путін.

При цьому, Путін додав, що організатори “будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам безпеки” Росії “пошкодують про це так, як давно вже ні про що не шкодували”.

Псакі відреагувала на таку реакцію Путіна словами:

“Нас не так легко образити (We have a tough skin)”.