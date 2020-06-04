В аэропорту "Борисполь" рассказали о новых правилах работы после возобновления авиационного сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Уточняется, что все внутренние украинские рейсы будут обслуживаться в терминале аэропорта “D”. При этом уже в пятницу, 5 июня, из “Борисполя” будет осуществлено два рейса: Киев – Одесса и Киев – Днепр.

“Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться”, – сказано в сообщении.

Помимо того, на въезде в аэропорт будут функционировать контрольно-пропускные пункты полиции, где будут проводить температурный скрининг.

“Просим пассажиров обращать внимание и соблюдать знаков дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу в аэропорт – возможные пробки”, – сказано в сообщении.