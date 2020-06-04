Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
Уточняется, что все внутренние украинские рейсы будут обслуживаться в терминале аэропорта “D”. При этом уже в пятницу, 5 июня, из “Борисполя” будет осуществлено два рейса: Киев – Одесса и Киев – Днепр.
“Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться”, – сказано в сообщении.
Помимо того, на въезде в аэропорт будут функционировать контрольно-пропускные пункты полиции, где будут проводить температурный скрининг.
“Просим пассажиров обращать внимание и соблюдать знаков дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу в аэропорт – возможные пробки”, – сказано в сообщении.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Внутреннее авиасообщение в Украине будет запущенно 5 июня, международное – 15 июня. Кроме того, с 5 июня ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей внутри заведений. Предусмотрен и ряд других ослаблений с 5 июня.