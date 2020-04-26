Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Пожары происходят в следующих лесничествах: Лубянском, Паришевском, Дитяткивском и Денисовецком.
Для обустройства противопожарных разрывов работает тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно пять путепрокладчиков Вооруженных сил Украины.
25 апреля вертолеты осуществили 57 сбросов – 114 тонн воды. С начала работ осуществлено 2230 сбросов – 5 тыс. 130 т воды.
- В Чернобыльской зоне, где бушуют пожары, с пожарища спасли жеребенка краснокнижной лошади Пржевальского.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее рассказал об умышленных поджогах в Чернобыльской зоне отчуждения.
- Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, сумма убытков от пожара, по предварительным данным, достигает десятков миллионов гривен.