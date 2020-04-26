В зоне отчуждения продолжаются пожары на территории четырех лесничеств, к тушению привлечены 1050 человек и 250 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Пожары происходят в следующих лесничествах: Лубянском, Паришевском, Дитяткивском и Денисовецком.

Для обустройства противопожарных разрывов работает тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно пять путепрокладчиков Вооруженных сил Украины.

25 апреля вертолеты осуществили 57 сбросов – 114 тонн воды. С начала работ осуществлено 2230 сбросов – 5 тыс. 130 т воды.