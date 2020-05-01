В Днепре решили ослабить карантин. В частности, в городе разрешили аботу мастерских ремонта оборудования, СТО, химчисток и продовольственных рынков.

О таком решении городской комиссии по техногенно-экологической безопасности сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

По решению комиссии, основное условие работы этих учреждений — наличие масок, перчаток и использования антисептиков.

По решению комиссии, также отныне кафе и рестораны смогут работать не только с адресным доставкой, но и с услугой”на вынос”.

А с 4 мая в Днепре жителям позволят гулять в части зеленых зон. Как сообщил мэр Борис Филатов, это участки набережной Днепра, бульвар Славы и другие зоны. Их выделили на интерактивной карте города, чтобы горожане знали, какие территории уже не подпадают под действие карантина.

С 12 мая в городе планируют разрешить работу небольшим непродовольственным магазинам, ателье, мастерским ремонта обуви, нотариальным бюро и тому подобное.

Мэр Днепра Борис Филатов анонсировал эти изменения еще вчера, 30 апреля.

“Можете называть это как угодно — лазейкой или обходным путем”, – сказал он об снятии ограничений, назначенном на 4 мая — при том, что, по решению Правительства, карантин продлен до 11 мая и главные карантинные ограничения можно ослаблять только с 12 мая.

При этом Филатов предостерег, что и в условиях поэтапного ослабления карантина за соблюдением правил безопасности будут следить полицейские патрули.

“Те, кто будет собираться в большие компании, распивать спиртные напитки и жарить шашлыки, получат строгие санкции… Не собирайтесь в компании, будьте в масках и ведите себя прилично”, – предостерег мэр.

Филатов также подчеркнул, что карантин нужен, только “Велюры” и “Эпицентры” его обнулили.

“Знаете, что самое обидное в сложившейся ситуации? Что эпидемия никуда не делась. И карантин нужен. Да, он нужен. Вот только “Велюры” и “Эпицентры” его обнулили. Имхо, все эти хождения по улицам без масок и бравирование своей ненужной смелостью – чисто внутренний протест. Мне так кажется. Быть может, я ошибаюсь. Мы просто хотим справедливости и отсутствия двойных стандартов”, – отметил мэр Днепра.

Ранее, сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД из-за досрочного ослабления карантина. Зеленский назвал действия местных властей, попыткой заработать политический рейтинг.