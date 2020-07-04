Об этом говорится в заявлении, обнародованном представительством ЕС в Украине.
“Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом, ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в конституцию Российской Федерации, что завершилось 1 июля, и которое произошло на Крымском полуострове с нарушением международного права”, – отмечается в заявлении.
В ЕС также осудили участие в голосовании жителей территорий, неподконтрольных украинским властям, и которым выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских договоренностей.
“Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины”, – подчеркивается в заявлении.
Как известно, голосование по поправкам к конституции РФ (референдум) длилось с 25 июня по 1 июля. Одной из наиболее резонансных поправок является обнуление президентских сроков президента России Владимира Путина, что позволит ему оставаться у власти после 2024 года.
Голосование проводилось и на территории незаконно захваченного РФ украинского Крыма.
В ЦИК РФ утверждают, что в поддержку изменений в конституцию РФ выступили 77,92 % избирателей. Поправки вступили в силу в субботу, 4 июля.
- Оккупанты возили украинцев с временно оккупированных территорий Донбасса в Россию голосовать за поправки в конституцию.
- Посольство США в Украине осудило проведение “общероссийского голосования по поправкам в конституцию России” в оккупированном Крыму.