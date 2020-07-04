Европейский Союз осуждает проведение Россией голосования по поправкам в конституцию РФ в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном представительством ЕС в Украине.

“Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом, ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в конституцию Российской Федерации, что завершилось 1 июля, и которое произошло на Крымском полуострове с нарушением международного права”, – отмечается в заявлении.

В ЕС также осудили участие в голосовании жителей территорий, неподконтрольных украинским властям, и которым выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских договоренностей.

“Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины”, – подчеркивается в заявлении.

Как известно, голосование по поправкам к конституции РФ (референдум) длилось с 25 июня по 1 июля. Одной из наиболее резонансных поправок является обнуление президентских сроков президента России Владимира Путина, что позволит ему оставаться у власти после 2024 года.

Голосование проводилось и на территории незаконно захваченного РФ украинского Крыма.

В ЦИК РФ утверждают, что в поддержку изменений в конституцию РФ выступили 77,92 % избирателей. Поправки вступили в силу в субботу, 4 июля.