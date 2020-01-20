Об этом сообщает агенство Reuters.
Как известно, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал “Газпром” доплатить “Нафтогазу Украины” $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа, по результатам двух арбитражных споров между компаниями (на поставку и транзит газа) речь шла о выплате $2,56 млрд и процентов.
В ходе процесса по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между Национальной акционерной компанией “Нафтогаз Украины” и “Газпромом”, суд запретил российской компании выводить активы из Англии и Уэльса, Нидерландов и Люксембурга.
В понедельник, 20 января, в “Газпром” сообщили о снятии ареста и обеспечительных мер с активов компании, которые ранее были наложены по требованию “Нафтогаз Украины”. Речь идет об активах компании в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.
В комментарии #Буквам глава пресс-службы НАК “Нафтогаз” Алена Осмоловская подтвердила указанную информацию, сообщив, что средства в размере 2,9 млрд долларов, для получения которых и были арестованы активы “Газпрома”, уже получены от компании.
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- В рамках соглашения НАК “Нафтогаз-Украины” и российская компания “Газпром” отзовут новые встречные иски из арбитража.