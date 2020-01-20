В Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли арест с активов российской компании "Газпром", наложенных по иску "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает агенство Reuters.

Как известно, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал “Газпром” доплатить “Нафтогазу Украины” $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа, по результатам двух арбитражных споров между компаниями (на поставку и транзит газа) речь шла о выплате $2,56 млрд и процентов.

В ходе процесса по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между Национальной акционерной компанией “Нафтогаз Украины” и “Газпромом”, суд запретил российской компании выводить активы из Англии и Уэльса, Нидерландов и Люксембурга.

В понедельник, 20 января, в “Газпром” сообщили о снятии ареста и обеспечительных мер с активов компании, которые ранее были наложены по требованию “Нафтогаз Украины”. Речь идет об активах компании в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.

В комментарии #Буквам глава пресс-службы НАК “Нафтогаз” Алена Осмоловская подтвердила указанную информацию, сообщив, что средства в размере 2,9 млрд долларов, для получения которых и были арестованы активы “Газпрома”, уже получены от компании.