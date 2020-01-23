Об этом сообщает пресс-служба международной организации.
Генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес призвал украинское правительство строго соблюдать права на журналистское саморегулирование и независимость СМИ, прописывая законодательные нормы.
“EFJ категорически отвергает любое предложение, согласно которому государство будет регулировать журналистскую деятельность и налагать какие-либо ограничения на журналистов”, – заявил он.
Также он отметил, что предложенный законопроект в журналистском сообществе восприняли как инструмент для преследования представителей медиа-сектора.
Законопроект будет внесен украинским правительством в марте 2020 года.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, представляя свой проект закона о дезинформации, также рассказал о пункте уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.
В декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки.
- Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступил за введение в Украине ответственности (в том числе уголовной) для журналистов за разглашение недостоверной или манипулятивной информации.
- Позднее Бородянский объяснил, каковы по его мнению критерии дезинформации и сообщил, что многие нормы закона о медиа и борьбе с дезинформацией будут действовать до тех пор, пока часть Украины остается временно оккупированной.