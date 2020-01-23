В Европейской федерации журналистов (EFJ) раскритиковали законопроект о дезинформации, предложенный Министерством культуры.

Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

Генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес призвал украинское правительство строго соблюдать права на журналистское саморегулирование и независимость СМИ, прописывая законодательные нормы.

“EFJ категорически отвергает любое предложение, согласно которому государство будет регулировать журналистскую деятельность и налагать какие-либо ограничения на журналистов”, – заявил он.

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Также он отметил, что предложенный законопроект в журналистском сообществе восприняли как инструмент для преследования представителей медиа-сектора.

Законопроект будет внесен украинским правительством в марте 2020 года.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, представляя свой проект закона о дезинформации, также рассказал о пункте уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.

В декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки.