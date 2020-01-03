Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.
Так, Бюро уже отправило письма к Счетной палате Украины, Государственной аудиторской службе и Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки.
Как отметила временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова, после реорганизации Бюро в правоохранительный орган “проведение аудита является неотъемлемой частью мероприятий”, необходимых для налаживания его работы.
Так, планируется провести мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) Счетной палатой Украины (на соблюдение бюджетного законодательства в ГБР).
Государственная аудиторская служба Украины проведет ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок.
А Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР.
Также в ГБР рассматривают возможность привлечения независимых экспертов для проведения полного аудита всей деятельности Бюро.
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