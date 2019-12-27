Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

“Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований”, – говорится в одном из документов.

“Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований”, – сказано в тексте второго указа.

Стоит отметить, что досрочное увольнение Романа Трубы предусмотрено законом о перезагрузке ГБР, который был принят Верховной Радой и подписан Владимиром Зеленским.

Согласно закону, полномочия Трубы, первого заместителя и заместителя главы ГБР прекращаются досрочно после вступления документа в силу.

Президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР с полномочиями, предусмотренными законом о Государственном бюро расследований.

Президент будет назначать директора ГБР по представлению конкурсной комиссии. В состав комиссии войдут по 3 представителя от Верховной Рады, Кабинета Министров и президента Украины. По квоте Кабмина будут представлены международные организации.

Закон также предусматривает единоличное управление Государственным бюро расследований (вместо коллегиального). Так, планируется расширение полномочий директора ГБР.

Ирина Венедиктова была избрана народным депутатом девятого созыва от партии “Слуга народа” (в списке шла под номером 3). В Верховной Раде она заняла должность главы комитета по вопросам правовой политики.

Венедиктова окончила Харьковский национальный университет внутренних дел и изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators. Имеет звание доктора юридических наук, профессора.

В 2016−2017 годах Венедиктова претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла конкурс (получила меньший, чем минимально допустимый, бал по результатам экзамена).