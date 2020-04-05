Об этом сообщается на официалньом сайте Главного управления ГСЧС в городе Киеве.
“По состоянию на 7:00 5 апреля в г.. Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое”, – сказанов сообщении.
В ГСЧС объяснили, что смог над Киевом продержится в течение нескольких дней.
“Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней”, – отметили в ГСЧС.
- В субботу, 4 апреля, во Львове полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке, нарушая тем самым карантин.
- Ранее в городе Вишневое, что под Киевом, правоохранители составили административные протоколы на продавцов кофе. За нарушение правил карантина им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
- В Киеве 5 нарушителям карантина были выписаны штрафы в размере 17 тысяч гривен.