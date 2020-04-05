Загазованность воздуха в Киеве продержится еще в течение нескольких дней.

Об этом сообщается на официалньом сайте Главного управления ГСЧС в городе Киеве.

“По состоянию на 7:00 5 апреля в г.. Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое”, – сказанов сообщении.

В ГСЧС объяснили, что смог над Киевом продержится в течение нескольких дней.

“Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней”, – отметили в ГСЧС.