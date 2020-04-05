В субботу, 4 апреля, во Львове полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке, нарушая тем самым карантин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Так, 4 апреля около 13:30 полиция встретила мужчину в парке Высокий Замок во Львове. Правоохранители провели с ним разъяснительную беседу, рассказали о требованиях правил карантина, после чего мужчина заверил, что уходит домой.

Около 14:00 тот же патруль вновь заметил этого же человека в другом конце парка, где тот продолжал гулять. Полицейские установили его личность: это был 32-летний львовянин.

“При повторной разъяснительной беседе он начал вести себя агрессивно, нецензурно ругался, вырвал из рук полицейского памятку с напечатанными правилами карантина, порвал ее, после чего напал на полицейского, повредив ему форменную одежду”, – сказано в сообщении.

В итоге правоохранители составили на мужчину протокол об административном правонарушении по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан (17 – 34 тыс. гривен).

Также следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание: штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Проводится досудебное расследование.

Что известно о карантинных мерах в Украине

С 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, доступные или открытые для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Согласно закону, улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом. В то же время органы местной власти могут дополнять список общественных мест по своему усмотрению.

В Кабинете Министров, в свою очередь, “настоятельно рекомендовали” находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно “оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”.

Также запрещено ходить более чем по двое.

Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Не допускается проведение всех массовых мероприятий.

Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.

Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.