В Херсоне выздоровели все 20 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает прессслужба городского совета.

“От COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек”, – отметили в управлении здравоохранения городского совета.

По информации властей, по области из 179 больных уже выздоровели 172 жителя.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 9 июня в Украине зафиксировано 27 тысяч 856 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 394 новых случая.