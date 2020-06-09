Об этом сообщает прессслужба городского совета.
“От COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек”, – отметили в управлении здравоохранения городского совета.
По информации властей, по области из 179 больных уже выздоровели 172 жителя.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 9 июня в Украине зафиксировано 27 тысяч 856 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 394 новых случая.
- 2 апреля Херсон закрыли на карантин из-за первого случая заболевания коронавирусом.
- 25 апреля в Херсонской области закрыли три населенных пункта из-за коронавируса.