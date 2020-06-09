По состоянию на утро 9 июня в Украине зафиксировано 27 тысяч 856 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 394 новых случая.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 13 человек. В то же время выздоровели 217 человек.

“На 9 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 27 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новых случая”, – сказано в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 1175 случаев;

• Волынская область – 1113 случаев;

• Днепропетровская область – 971 случай;

• Донецкая область – 235 случаев;

• Житомирская область – 935 случаев;

• Закарпатская область – 1425 случаев;

• Запорожская область – 499 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1602 случая;

• Кировоградская область – 562 случая;

• город Киев – 3523 случая;

• Киевская область – 1836 случаев;

• Львовская область – 2211 случаев;

• Луганская область – 54 случая;

• Николаевская область – 309 случаев;

• Одесская область – 1010 случаев;

• Полтавская область – 274 случая;

• Ровенская область – 2094 случая;

• Сумская область – 198 случаев;

• Тернопольская область – 1305 случаев;

• Харьковская область – 1305 случаев;

• Херсонская область – 179 случаев;

• Хмельницкая область – 518 случаев;

• Черновицкая область – 3729 случаев;

• Черкасская область – 490 случаев;

• Черниговская область – 304 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 9 июня в Центр поступило 479 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 66 тыс. 166 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего проведено 437 тыс. 444 тестирования методом ПЦР.