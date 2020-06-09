Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 13 человек. В то же время выздоровели 217 человек.
“На 9 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 27 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новых случая”, – сказано в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 1175 случаев;
• Волынская область – 1113 случаев;
• Днепропетровская область – 971 случай;
• Донецкая область – 235 случаев;
• Житомирская область – 935 случаев;
• Закарпатская область – 1425 случаев;
• Запорожская область – 499 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1602 случая;
• Кировоградская область – 562 случая;
• город Киев – 3523 случая;
• Киевская область – 1836 случаев;
• Львовская область – 2211 случаев;
• Луганская область – 54 случая;
• Николаевская область – 309 случаев;
• Одесская область – 1010 случаев;
• Полтавская область – 274 случая;
• Ровенская область – 2094 случая;
• Сумская область – 198 случаев;
• Тернопольская область – 1305 случаев;
• Харьковская область – 1305 случаев;
• Херсонская область – 179 случаев;
• Хмельницкая область – 518 случаев;
• Черновицкая область – 3729 случаев;
• Черкасская область – 490 случаев;
• Черниговская область – 304 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 9 июня в Центр поступило 479 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 66 тыс. 166 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего проведено 437 тыс. 444 тестирования методом ПЦР.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- С 5 июня в Украине было запущено внутреннее авиасообщение. Кроме того, ресторанам и кафе позволили принимать посетителей внутри заведений.
- С 10 июня в Украине начинается следующий этап смягчения карантина, согласно которому предусматривается открытие баз отдыха – кроме детских лагерей.